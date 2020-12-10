Томский губернатор и глава «Газпрома» подписали программу газификации региона до 2025 года

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021–2025 годы, – сообщает пресс-служба администрации области.

«Мы договорились с Алексеем Борисовичем Миллером о новой пятилетней программе. Благодаря особым отношениям томичей и газовиков, мы стремительно наверстываем упущенное в газификации территории. Приход экологичного и экономичного топлива в дома жителей области, на котельные предприятий снизит затраты людей и бизнеса на коммунальные ресурсы», – цитирует пресс-служба губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

По данным пресс-службы, согласно документу, компания завершит строительство ряда объектов для автономной газификации населенных пунктов, расположенных на значительном расстоянии от магистральных газопроводов. Речь идет о комплексе по сжижению природного газа в районе газораспределительной станции (ГРС) «Каргала» в Шегарском районе и пяти станциях приема, хранения и регазификации газа. Благодаря этому газ можно будет подать в село Вороновка Шегарского района и административные центры Бакчарского, Кожевниковского, Чаинского и Тегульдетского районов.

Кроме того, компания построит межпоселковый газопровод в Асиновском районе и газопровод-связку от ГРС-2 в областном центре до врезки в газопровод к поселку Мирному Томского района. Газовики проведут техническое перевооружение ГРС «Чернореченский».

Таким образом, будут созданы условия для газификации населенны пунктов Асиновского района, увеличения поставок газа действующим и подключения новых потребителе– й в Томске и Томском районе.

Областная власть, со своей стороны, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 6,9 тысячи домовладений, 46 котельных и предприятий.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» и Томская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016-2020 годы.