«Укрощение строптивой»: Томский ТЮЗ представит современную интерпретацию Шекспира

В Театре юного зрителя надеются, что пандемия не помешает зрителям прийти на декабрьскую премьеру. Фото: из открытых источников

12 и 13 декабря в Томском театре юного зрителя пройдут премьерные показы молодежной комедии «Укрощение строптивой». Спектакль представит современную интерпретацию популярного произведения Уильяма Шекспира. Постановка осуществляется в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины», сообщает пресс-служба ТЮЗа.

Спектакль ставит молодой режиссер новосибирского театра «Глобус» Иван Орлов, который уже не раз обращался к текстам великого драматурга. В команде также новосибирский художник Каринэ Булгач и московский хореограф-режиссер Наталья Шурганова. По их замыслу действие современной комедии разворачивается в пространстве, отсылающем к клипам группы Queen, в котором персонажи двигаются под песни Фредди Меркьюри и рок-н-ролл.

В главных героях постановки также легко узнаются современные типажи. «Сестры Бианка и Катарина – два женских полюса. Бианка помешана на своей привлекательности и не мыслит жизнь без Инстаграма, а Катарина – боец, решительная и радикальная. Под стать ярким девушкам и мужчины, которых режиссер сделал не менее своеобразными», – говорится в пресс-релизе. Добавим, что возрастной ценз спектакля обозначен как 12+.