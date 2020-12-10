Всероссийская перепись населения в 2021 году впервые пройдет онлайн

Всероссийская перепись населения в апреле 2021 года впервые пройдет с применением дистанционных технологий. Фото: из открытых источников

Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, впервые пройдет дистанционно, с применением цифровых технологий. Теперь жители России смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг, – сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным пресс-службы, при обходе жилых помещений переписчики также будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Переписаться можно будет и на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы». Однако это не отменяет работу переписчиков, которые обойдут каждую квартиру и каждый дом. Чтобы обеспечить их физическую безопасность, будут привлекаться подразделения МВД, содействие окажут и местные власти. Также рассматривается возможность добровольной вакцинации переписчиков.

Особое внимание во время первой цифровой переписи уделят защите данных. По словам главы Росстата Павла Малкова, в процессе переписи собираются только обезличенные данные, и никто не сможет получить сведения о конкретной семье. «Росстат не собирает и не хранит персональную информацию. Персональные данные «отрезаются» еще на этапе сбора информации, а сегментирование микроданных не позволяет узнать информацию о конкретном человеке, даже если в населенном пункте всего несколько жителей», – заявил глава Росстата.

У каждого переписчика будет планшет с программным обеспечением, которое будет контролировать и координировать их работу. Вся информация будет направляться по защищенным каналам связи, с которых данные с устройств невозможно.

Уточняется, что в Томской области завершился первый этап переписи населения в труднодоступных населенных пунктах Александровского, Кривошеинского и Тегульдетского районов. Второй этап переписи населения в труднодоступных населенных пунктах Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского и Тегульдетского районов намечен на февраль 2021 года. Перепись населения на остальной территории региона состоится в апреле 2021 года.