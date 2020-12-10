Омбудсмен по правам человека и прокуратура Томской области проведут проверку по обращениям 6 подследственных

Уполномоченный по правам человека в регионе и прокуратура проверили содержание подследственных в СИЗО-1. Фото УФСИН по Томской области.

В среду, 9 декабря, в следственном изоляторе №1 Томска прошел совместный прием подследственных уполномоченным по правам человека в Томской области Еленой Карташовой и первым заместителем прокурора региона Михаилом Дружининым, сообщили представители аппарата омбудсмена.

- В ходе рабочей встречи 7 человек, находящихся под арестом, смогли лично побеседовать с омбудсменом и прокурором. Два человека воспользовались правом поговорить с Еленой Карташовой без присутствия сотрудников УФСИН и СИЗО. В ходе приема использовались средства индивидуальной защиты, проводилась термометрия, - отметили в аппарате уполномоченного.

Они уточнили, что заявители во время приема озвучили различные проблемы и жалобы, в том числе на длительное ожидание стоматологической помощи в изоляторе, на действия следственных органов, нарушение права на защиту. На все вопросы правового характера заявителям даны разъяснения. Шесть обращений приняты к рассмотрению, по ним будет проведена проверка и затем даны письменные ответы.