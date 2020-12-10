Образовательный медицинский интенсив пройдет онлайн в Томске

В СибГМУ онлайн-интерактив состоится на английском и русском языках. Фото: из открытых источников

Сегодня в 15.30 в Сибирском государственном медицинском университете стартует международный образовательный интенсив по медицине будущего и технологиям, основанным на молекулярной биологии, сообщили в обладминистрации.

- Международная зимняя научная школа, организованная СибГМУ и Медицинским Центром Университета Лейдена (Leiden University Medical Center (LUMC), пройдет на английском и русском языках онлайн. Откроет двухдневную сессию заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, - уточнили организаторы учебы.

Они отметили, что в программе школы - онлайн-лекции, многочисленные интерактивы, а также общение с экспертами и спикерами - представителями МГУ, Лейденского университета, Университета Оттавы, ТГУ, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии и СибГМУ.

Добавим, международная образовательная инициатива реализуется при грантовой поддержке ERASMUS+ Key Action-1, полученной совместно Сибирским государственным медицинским университетом и Медицинским центром Университета Лейдена.