В Томске цена на говядину «кусается», но сливочное масло дешевле, чем в соседних регионах

Хлеб и молоко в магазинах Томска, по данным службы статистики, не дороже, чем в соседних городах. Фото: из открытых источников

Президент Владимир Путин 9 декабря на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, хлеб. Он подчеркнул, что удорожание базовых продуктов питания никак не связано с пандемией, а вызвано попыткой подогнать внутренние цены под мировые, и призвал бороться с этим явлением.

Томскстат проанализировал цены на некоторые продовольственные товары в Томске и в других сибирских городах, выделив самые высокие и наиболее низкие цены. По имеющимся сведениям, на 30 ноября хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сорта и ржано-пшеничной (за 1 кг) были самыми дорогими в магазинах Новосибирска – 64,60 и 75,35 рубля соответственно. В Кемерове белый хлеб продавали по 40,61 рубля, в Томске – по 47,24 рубля.

Согласно статанализу, наиболее дорогостоящее говяжье мясо (исключая бескостное) в ноябре реализовали торговые предприятия Томска (373,77 рубля за кило). Этот же продукт жители Кызыла приобретали по 282,63 рубля. Литр пастеризованного молока 2,5 – 3,2% жирности томичам обходился в 58,47 рублей, сливочное масло – в 473,40 рублей за 1 кг, десяток куриных яиц – в 64,31 рубля. Жители Кызыла покупали молоко по 69,17 рублей, омичи - по 50,51 рублей.

Самое дорогое сливочное масло было в Иркутске – 652,37 рубля, яйца – в Абакане (70,52 рубля за 10 шт.). Килограмм гречки-ядрицы жителям нашего города предлагали за 85,94 рублей, в Барнауле ее же можно было найти по 73,03 рубля. Максимально высокая цена на гречневую крупу зафиксирована в Горно-Алтайске – 91,40. Ходовой продукт для среднестатистической семьи – картофель – в магазинах Томска в ноябре продавался по 21,35 рубля, Барнаула – 18,64 рубля, Иркутска – 33,07 рубля.