Областные депутаты добавили 50 млн рублей на газификацию поселка Степановка в Томске

Депутаты заверили: все социальные обязательства бюджета область выполнит. Фото: из открытых источников

В среду, 9 декабря, в Законодательной Думе Томской области состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2021-2023 годы. В этом году они впервые прошли в дистанционном формате.

Замгубернатора – начальник областного департамента финансов Александр Феденев представил параметры бюджета на 2021 год по итогам работы согласительной комиссии. Так, доходы казны ко второму чтению увеличились и составили 82,5 млрд руб., расходы возросли до 88,2 млрд, дефицит составит 5,7 млрд руб.

– Доходная часть бюджета выросла на 17,5 млрд руб., – отметила председатель областной Думы Оксана Козловская. – Это целиком федеральные деньги, но они в первую очередь направлены на то, чтобы область развивалась. Основной акцент будет делаться на развитие крупных инвестиционных проектов и инновационного бизнеса.

Расходная часть областного бюджета ко второму чтению увеличена почти на 22 млрд руб. «В приоритете остается отрасль здравоохранения. Со следующего года по решению президента начинает работать федеральная программа модернизации учреждений здравоохранения. Томская область получит на эти цели более 704 млн руб. из федерального бюджета, еще 34 млн добавлены на условиях софинансирования из областного бюджета», – сказала спикер.

Помимо прочего согласительная комиссия поддержала предложения о выделении 40 млн руб. на модернизацию лифтов в медучреждениях и почти 50 млн – на софинансирование проекта газификации пос. Степановка в Томске. Дополнительно 28,5 млн руб. выделено на противопожарную безопасность учреждений образования.

Вице-председатель облдумы Александр Куприянец подчеркнул, что депутаты были вынуждены пойти на увеличение дефицита, однако все социальные обязательства бюджета будут выполнены. Также Томская область продолжит работу по реализации национальных и региональных проектов.

Как сообщила пресс-служба облдумы, во втором чтении проект бюджета на 2021-2023 годы депутаты рассмотрят на собрании 24 декабря.