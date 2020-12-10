Погода в Томске 10 декабря 2020: небольшой снег, потепление

До -13 и небольшой снег при северо-западном ветре: таким будет день четверга. Фото: из открытых источников

По сведениям синоптиков, сегодня днем в областном центре будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура днем -11, -13°С. На дорогах местами гололедица.

На территории региона также ожидается облачность с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, порывы 15-18 метров в секунду. Температура днем -11, -16, местами -5, -10°С. На дорогах гололедица.