В Томской области обустроены еще 6 ледовых переправ и 2 наплавных моста

В Томской области каждый день появляются новые ледовые переправы и наплавные мосты Фото: из открытых источников

Сегодня в регионе действуют восемь ледовых переправ и два наплавных моста, сообщает сайт ГУ МЧС России по Томской области.

Ледовые переправы обустроены на территории следующих муниципалитетов: Александровский район – через реку Ларьеган в районе д. Ларино, Верхнекетский район – р. Кеть между п. Степановка и п. Катайга, Парабельский район – р. Парабель в районе д. Новиково, протока Полой в районе Нефтебазы с. Парабель, р. Парабель в районе д. Тарск, Тегульдетский район – р.Чулым в районе д. Озерное, Тегульдетский район – р. Чулым в районе пос. Берегаево, Колпашевский район – р. Кеть в районе с. Тогур.

Наплавные мосты открыты в Каргасокском районе через реку Салат и реку Чижапка.

Всего в регионе должно быть создано 69 ледовых переправ.