Фристайлисты из Томска собрали целый «букет» медалей на всероссийских соревнованиях

Юные томичи показали себя и в фристайле Фото: из открытых источников

Всероссийские соревнования «Таежный Кубок» завершились на горнолыжном курорте «Горная Саланга» в Кемеровской области. Томские фристайлисты завоевали на турнире 16 медалей, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации области.

В могуле золотые медали в разных возрастных категориях завоевали Алиса Брюханова, Злата Дьяконова и Михаил Ган, «серебро» – у Миланы Карабатовой и Юлии Семенюк, «бронза» – у Ксении Попелышкиной и Александра Топольницкого.

В слоупстайле лучшей из томских участников стала Милана Карабатова, 2-е место заняла Алена Сунцова, третье – Ксения Осетрова.

Золото в дисциплине «биг-эйр» в копилку томских наград принес Михаил Ган. Обладателями серебряных медалей в своих возрастных категориях стали Милана Карабатова, Алексей Выстропов и Юлия Семенюк. «Бронза» – у Маргариты Вавилиной и Златы Дьяконовой.

– Для нас это был очень важный старт. Это смотр готовности спортсменов в сложных условиях на начало соревновательного сезона. Фристайлисты работали 8 дней подряд на ледяном могуле, успевая выступить и в слоупстайле, и в биг-эйре. Со всеми задачами спортсмены справились на сто процентов! Каждый фристайлист получил новый опыт и сделал ещё один шаг к пьедесталам более высокого уровня, – рассказала тренер Анна Валинтеева (Миртова).

Сейчас томские фристайлисты вместе с тренером Артемом Валинтеевым готовятся к поездке в город Чусовой, где примут участие в первых стартах Кубка России.