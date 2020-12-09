«Дозорная пчела»: состоялась презентация новой книги писателя из Томска Владимира Костина

В своем зрелом возрасте томич Владимир Костин продолжает писать стихи и прозу Фото: из открытых источников

Сегодня в пресс-центре «РИА Томск» состоялась презентация новой книги известного томского писателя Владимира Костина. Выпуск сборника прозы и стихов «Дозорная пчела» приурочен к 65-летию автора, сообщает сайт мэрии областного центра.

Перед презентацией заместитель мэра города Томска по социальной политике Константин Чубенко выполнил приятную миссию, вручив Владимиру Костину медаль «За отличие». «Эта городская награда – знак признания вашего таланта и заслуг перед Томском со стороны всех томичей, любящих настоящую литературу и искусство!», – отметил вице-мэр.

Книга «Дозорная пчела», выпуск которой стал поводом для встречи Владимира Михайловича с журналистами и представителями общественности, подготовлена к печати друзьями писателя. В канун его 65-летия они через социальные сети объявили сбор средств на переиздание романа «Колокол и Болото» – одного из лучших произведений о Томске. В результате получилось сделать большее – издать новую книгу, в которую, помимо уже известного романа, вошли два ранее не публиковавшихся рассказа, а также стихи, в большинстве своем никогда не видевшие свет.

«Дозорная пчела», как пояснил на презентации автор, это та пчела, которая весной первой вылетает из улья, чтобы разведать, что изменилось, что произошло с окружающим миром за время зимы. Новая книга писателя – это его особенный, свежий, незашоренный взгляд на мир, на людей, на любимый Томск. Почитатели творчества Владимира Костина, без сомнения, найдут в ней новые, во многом неожиданные грани таланта замечательного томского мастера.