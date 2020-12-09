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В Томске благоустроен сквер имени Суворова в память о подвигах русских полководцев

Большую поддержку оказали в этом местные общественники
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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В Томске чтят память русских полководцев прошлых веков

В Томске чтят память русских полководцев прошлых веков

Фото: из открытых источников

В Томске благодаря поддержке регионального отделения Общероссийского народного фронта благоустроен сквер имени Суворова.

В прошлом году активисты добились включения этого объекта в список для рейтингового голосования горожан по отбору общественных пространств для благоустройства в 2020 г. в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Томичи поддержали данный проект, и он вошел в восьмерку лучших, и в нынешнем году на этой территории были проведены работы по комплексному благоустройству.