«Пушкинка»: крупнейшей библиотеке Томской области исполнилось 190 лет

В честь праздника библиотека проводит много мероприятий. Фото: из открытых источников

Сегодня областной библиотеке имени А.С. Пушкина исполнилось 190 лет. Она является крупнейшей публичной общедоступной библиотекой в регионе и функционирует в качестве информационно-образовательного, культурно-просветительского и научно-методического центра.

Глава региона обратился к сотрудникам и читателям с видеопоздравлением, отметив, что главное в библиотеке не книги, а люди – хранители и ценители культурного богатства, знаний и исторических фактов.

— Наша библиотека – одна из старейших и крупнейших в Сибири. Вы бережно храните не просто миллион книг, газет и журналов – вы храните историю нашей страны и губернии двух последних веков, реализуете массу выставочных и издательских проектов. Вносите огромный вклад в образование, просвещение и культуру. И это особенно важно в стремительный век гаджетов, мессенджеров и социальных сетей», – подчеркнул губернатор.

Пушкинская библиотека была основана в 1830 году. Имя великого русского поэта ей присвоили в 1937 году, к столетию со дня его смерти. Статус областной библиотека получила с образованием Томской области в 1944 году.