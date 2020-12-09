Коронавирус в Томске: +207 новых случаев заражения

За последние сутки в Томской области обнаружено 207 новых случаев заражения COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 декабря, в Томской области выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 20 057 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 26 190 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 559 пациентов скончались, 26 283 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 541 199 человек, 44 718 скончались, 2 007 809 выздоровели.