Томский госуниверситет будет развивать сотрудничество с вузом из Индонезии

ТГУ уже давно сотрудничает с высшими учебными заведениями из Индонезии. Фото: из открытых источников

ТГУ подписал меморандум о сотрудничестве с индонезийским университетом национального развития «Ветеран». Вузы планируют развивать программы научного и студенческого обмена, а также совместные исследования, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

– У нас уже есть опыт работы с индонезийскими студентами. Сейчас их у нас учится 59, надеюсь, скоро их число увеличится. И благодаря нашему сотрудничеству, обмену студентами и преподавателями, проведению совместных исследований и мероприятий мы сможем не только прийти к новым научным открытиям, но и поближе узнать богатые культуры друг друга, – приводятся в сообщении слова ректора ТГУ Эдуарда Галажинского.

Добавляется, что университет нацразвития «Ветеран» (Индонезия) имеет патриотическую направленность. В нем открыты факультеты минеральной технологии, промышленной инженерии, сельского хозяйства, экономики и бизнеса, социальных и политических наук. Отмечается также, что ТГУ сотрудничает и с другими индонезийскими вузами.

Кроме того, заключенное соглашение стало для Томского госуниверситета уже 288-м: помимо Индонезии, в числе партнеров другие вузы из европейских и азиатских стран.