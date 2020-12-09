Подготовка к Новому году: глава Томской области поручил не снижать надзор за соблюдением ограничений

Существующие эпидемиологические ограничения не должны мешать новогоднему настроению томичей. Фото: из открытых источников

На аппаратном совещании в администрации региона губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил заместителям активизировать подготовку города к новогодним праздникам: поставить зимние сооружения и ускорить праздничное оформление всех субъектов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Нужно заблаговременно решить ряд задач. Во-первых, обеспечить безопасность, в том числе эпидемиологическую, не снижая надзор за соблюдением ограничений. Во-вторых, взять на особый контроль работу объектов коммунального хозяйства и энергетики, еще раз проверить наличие запасов топлива в отдаленных населенных пунктах и резервные мощности. Наконец, форсировать подготовку зимних сооружений и праздничное оформление городов и районов, – приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Также он подчеркнул, что еще не все лыжные базы готовы к зимним стартам: трассы, катки и ледовые городки должны быть накатаны и освещены. При посещении этих объектов томичам также необходимо соблюдать противоэпидемические меры безопасности.

Кроме того, Сергей Жвачкин призвал ускорить новогоднее оформление торговых центров и включать тематическую музыку на катках и в магазинах.