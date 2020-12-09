Фальшивые деньги: в Томской области выявили около 40 поддельных банкнот

За этот год в Томской области выявили в полтора раза меньше российских фальшивых купюр. Фото: из открытых источников

Специалисты томских банков за девять месяцев 2020 года выявили 38 фальшивых банкнот. Из них 37 относятся к Банку России, что примерно в полтора раза меньше, чем годом ранее; еще одна купюра иностранного государства номиналом 100 долларов США. В прошлом году за тот же период обнаружили две такие банкноты, сообщает сайт отделения по Томской области Сибирского главного управления Центробанка РФ.

– Восемь из десяти фальшивок оказались купюрами номиналом 5000 рублей. Банкноты номиналом 2000 и 1000 рублей подделывали реже. Их доля в общей массе поддельных денег составила 20%, – говорится в сообщении.

При этом общая сумма всех подделок составила 157 тысяч рублей. Как говорится в сообщении, отнести купюру на проверку можно в любой банк. Самостоятельно найти информацию о защитных признаках российских банкнот получится на сайте Банка России.

Добавляется, что поддельные деньги чаще всего попадают в банки через выручку торгово-сервисных предприятий. При этом томичам напоминают, что в России предусмотрена уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт фальшивых банкнот.