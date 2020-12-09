За год более 900 томичей обратились за консультацией по вопросам ЖКХ

Томичи могут задать интересующие их вопросы по работе ЖКХ работникам специальной приемной. Фото: из открытых источников

В общественную приемную в 2020 году обратились более 900 томичей по разным вопросам в сфере ЖКХ; консультации проводили профессиональные юристы, сообщает мэрия Томска.

– В числе тем, интересовавших горожан – проведение собраний собственников помещений в доме в условиях пандемии, бюджетное финансирование капитального ремонта домов, расселение аварийного жилья, некачественное обслуживание домов, расчет тарифов на содержание дома, – говорится в сообщении.

Добавляется, что очный прием граждан производится по предварительной записи. Томичи могут получить ответы на интересующие их вопросы, а также помощь профессиональных юристов: составить обращения в различные органы власти, подготовить договоры управления многоквартирным домом и т.п.

Напомним, что общественная приемная по разъяснению жилищного законодательства и решению проблем в сфере ЖКХ начала работать при администрации Томска в 2011 году.