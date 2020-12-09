Потребление электроэнергии в Томской области с прошлого года снизилось почти на 17%

Электростанции Томской области за 11 месяцев выработали меньше энергии, чем годом раньше. Фото: из открытых источников

В ноябре 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области составило 649,2 млн кВт/ч. По оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей (Кемеровское РДУ), это на 16,9% меньше того же показателя за ноябрь 2019-го.

Суммарная выработка электроэнергии электростанциями Томской области за 11 месяцев составила 2 547 млн кВт/ч, что на 9,1% меньше объема выработки за аналогичный период 2019 года.

– Снижение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Томской области обусловлено уменьшением потребления электроэнергии нефтедобывающими предприятиями, а также температурным фактором. В ноябре текущего года среднемесячная температура воздуха была выше аналогичного показателя 2019 года на 6,5 0 С, – пояснил директор Кемеровского РДУ Павел Якис.

К сведению: потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в ноябре 2020 года уменьшилось на 4,0% относительно прошлогоднего периода. Снижение объемов от 1,6% (Республика Хакасия) до 5,3% (Новосибирская область) зафиксировано во всех сибирских регионах.