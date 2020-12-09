Штрафы в действии: пятеро жителей Томской области заплатят за отсутствие защитных масок

Теперь без маски можно в магазин не заходить: покупателя без СИЗ кассиры не обслужат. Фото: из открытых источников

- Почти 400 контрольных мероприятий прошли на днях в Томске, еще около 500 - в районах области. В областном центре межведомственные группы в ходе профилактических рейдов выявили 5 нарушений: за отсутствие масок административные протоколы выписаны одному посетителю торгового центра, двум водителям и двум пассажирам маршрутного транспорта, - сообщила пресс-служба обладминистрации.

Проверяющие уточнили, что в муниципалитетах Томской области за неделю официально зафиксировано 123 нарушения. При этом чаще участники рейдов ограничиваются профилактическими беседами с томичами о необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Напомним, в Томской области масочный режим действует с 18 мая. С 9 октября меры по его соблюдению распоряжением губернатора ужесточились. В частности, торговым предприятиям запрещено обслуживать потребителей, у которых нет СИЗ. То же ограничение действует в других местах массового скопления людей. За его нарушение предусмотрена административная ответственность: для граждан это штраф от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма может достичь 1 млн рублей – это наказание предусмотрено для организаций.