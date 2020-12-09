В Томской области за месяц дизтопливо подорожало больше бензина

По информации Томскстата, цены на бензин в ноябре подросли незначительно. Фото: из открытых источников

Средняя потребительская цена на бензин в ноябре в городах региона составила 43.22 рубля за литр, сообщили в Томскстате.

В ведомстве отметили: по сравнению с октябрем, цены на бензин выросли незначительно – в среднем на 0.03%. Более ощутимо подорожало дизтопливо – на 1.19%. Рост в сравнении с ноябрем 2019 года выражается в процентном соотношении следующим образом: бензин за 12 месяцев подорожал, опять же в среднем, на 1.66%, в том числе АИ-92 – на 1.55%, АИ-95 - на 1.90%, АИ-98 - на 1.46%. Дизельное топливо поднялось в цене на 0.86% (значение также среднее).

По информации Томскстата, если перевести проценты в рубли, то в ноябре самый дорогой бензин марки АИ-92 продавался в Колпашеве (42.55 рубля за литр), дешевле всего можно было заправить автомобиль в Стрежевом – литр топлива данной марки там стоил 38.45 рублей. Бензин АИ-95 в Томске в прошедшем месяце обходился владельцам личного транспорта в 43 рубля 51 копейку за литр, в Колпашеве он был дороже, чем в остальных городах Томской области (исключая Северск: цены на нефтепродукты в ЗАТО Томскстат не озвучил), составляя 45.15 рублей. Дороже всего заправка обошлась владельцам машин с дизельным двигателем – в 50.4 рубля в Стрежевом, 50.62 рубля в Томске, 50.67 рубля в Асине, 50.95 рубля в Колпашеве.