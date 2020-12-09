Томская область получит почти 214 млн рублей на поддержание стабильности бюджета

В 2020 году из-за пандемии в Томской области существенно сократились поступления в казну. Фото: из открытых источников

Российские регионы получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 4 декабря 2020 года.

На этот раз из резервного фонда выделяется 10 млрд рублей, сообщается на официальном сайте Правительства. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну. Томская область в качестве дотации получит 213 млн 755,1 тыс. рублей.

Как отметил премьер-министр, средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.

С учетом принятого решения объем дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей, уточняется в сообщении. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда Правительства в мае и августе.