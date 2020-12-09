«Мертвые души» по-томски: как экс-директор колледжа незаконной миллионершей стала

Бывшая руководительница колледжа получала зарплату за счет людей, которые лишь числились, но не работали в учреждении. Фото: из открытых источников

Региональная прокуратура утвердила обвинение в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение), в отношении жительницы областного центра. Предварительное расследование по уголовному делу проводило региональное УФСБ, сообщила пресс-служба ведомства.

- По версии следствия, обвиняемая, исполняя обязанности директора областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций», в сентябре и ноябре 2017 года подписала приказы о приеме на работу шести граждан, заведомо зная о том, что указанные лица не будут выполнять трудовые функции в этой организации. Общая сумма денежных средств, похищенных под видом выплаты заработной платы, превысила 4,7 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.