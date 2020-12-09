Погода в Томске 9 декабря 2020: днем до -20

Сегодня будет морозно, завтра синоптики обещают небольшое потепление. Фото: из открытых источников

По информации синоптиков, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днем -18, -20°С. На дорогах гололедица.

По области также будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный 3-8 метров в секунду, порывы до 13м/с. Дневная температура составит -16, -21, по западу -10, -15°С. На дорогах гололедица, будьте осторожны.