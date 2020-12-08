Полиция ищет очевидцев: пожилая женщина в Томске на переходе попала под колеса автомобиля

Пенсионерка на пешеходном переходе была сбита в Томске автомобилем Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

7 декабря в 15.10 на проспекте Ленина, 185, в Томске автомобилем Nissan Primera под управлением 34-летнего мужчины-водителя совершен наезд на пешехода, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 70-летняя женщина-пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами пешеход доставлена в медицинское учреждение.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.