В Томской области завершена кампания по благоустройству 56 общественных пространств

Хорошеют города и села Томской области Фото: из открытых источников

Во всех муниципалитетах региона завершена приемка работ по благоустройству 56 общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает портал администрации Томской области.

– По плану 2020 года в рамках нацпроекта в Томской области необходимо было благоустроить 54 общественные территории. За счет экономии средств на торгах и запаса готовых проектов мы оперативно добавили в список еще две территории. Таким образом, в этом году в регионе преобразились сразу 56 пространств, в том числе 40 – в районах. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено более 440 млн рублей, – сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Из 56 территорий 14 отправились на конкурс Минстроя РФ, они поборются за попадание в реестр лучших федеральных практик благоустройства.

Это Читательский сквер и площадка «ЭкоКедр» в Кедровом; бульвар по пр. Нефтяников и детская площадка в 3-м микрорайоне в Стрежевом; сквер по ул. Чайковского и площадь создателям атомной промышленности в Северске; сквер у краеведческого музея в Колпашеве; многофункциональная площадка в селе Нарга Молчановского района; Парк Победы в Парабели; бульвар по пр. Кирова, сквер им. Михаила Кутузова, сквер им. Пушкина, сквер по ул. Суворова и бульвар «Живой лаборатории» по ул. Усова в Томске.

Кроме того, решением губернатора Сергея Жвачкина в программу благоустройства-2020 вошли дворовые территории в Томске, Северске, Стрежевом, Асине, Кедровом и Колпашеве. Все работы завершены.