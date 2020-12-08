Сборная по самбо Томской области привезла с чемпионата и первенства Сибири 13 медалей

Томская молодежь держит марку в самбо Фото: из открытых источников

В Новосибирске завершились чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по самбо, участниками которых стали 765 спортсменов из всех регионов Сибири.

Соревнования состоялись во всех возрастных группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, а также среди мужчин по боевому самбо.

Томскую область представили 35 спортсменов, основу сборной составили представители северской детско-юношеской спортшколы «Русь», Томской областной спортшколы олимпийского резерва и томского центра спортивного и боевого самбо «Кристалл», также в сборную вошли учащиеся Стрежевской и Шегарской спортивных школ, ТПУ и ТУСУРа, сообщает портал администрации региона.

Яркую и убедительную победу на первенстве в весовой категории 79 кг одержал Вячеслав Орехов (центр «Кристалл»). Он дважды стал победителем – среди юношей и среди юниоров.

Золотые медали чемпионата завоевали мастера спорта России международного класса, учащиеся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Валерия Анисимова (победа в весовой категории 65 кг) и Виктория Сергиевская (в весовой категории 59 кг).

«Этот старт для томских спортсменок очень важный: в Сибири традиционно сильный состав женских сборных плюс из-за пандемии у нас возник большой перерыв в соревнованиях. Победа в Новосибирске, безусловно, придала уверенности спортсменкам, ведь Валерии уже 17 декабря предстоит выступить на кубке мира в Москве», — рассказал тренер спортсменок Денис Вышегородцев.

Женская сборная Томской области по самбо заняла третье место в командном зачете чемпионата.

По результатам всего чемпионата и первенства самбисты Томской области завоевали 13 медалей, 10 человек получили путевки на чемпионат и первенства России, которые пройдут в конце января в Армавире (юноши и девушки), в середине февраля в Ханты-Мансийске (юниоры и юниорки) и в начале марта в Оренбурге (мужчины и женщины).

Спортсмены тренируются у Анатолия Попова, Максима Соколова, Натальи Вахмистровой и Дениса Вышегородцева.