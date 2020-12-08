В Томской области ледовые переправы также открыты в Тегульдетском и Парабельском районах

Морозная погода позволила запустить в работу сразу несколько ледовых переправ через реки Фото: из открытых источников

Как сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, в Тегульдетском районе введены две региональные ледовые переправы через реку Чулым, информирует портал администрации региона.

Движение автотранспорта по переправам на автодорогах Берегаевский Сверток – Красная Горка у села Берегаево и Тегульдет – Белый Яр у деревни Верхнее Скоблино (Озерное) разрешено для транспорта массой не более двух тонн.

В Парабельском районе открыта ледовая переправа через реку Парабель на автодороге Парабель – Новиково – Кедровый. Ее максимальная нагрузка – четыре тонны.

Также ГУ МЧС России по Томской области сообщило сегодня о том, что в Верхнекетском районе региона открыта ледовая переправа через реку Кеть между поселками Степановка и Катайга.

– При передвижении по ледовым переправам необходимо соблюдать установленные грузоподъемность и организацию дорожного движения, – отметил Юрий Баев.

4 декабря стало известно, что первая ледовая переправа региона открыта в Александровском районе Томской области через реку Ларьеган возле населенного пункта Ларино.

Всего на территории Томской области запланировано открытие 69 ледовых переправ.