В Томской области продолжается выдача бесплатных лекарств больным COVID-19

Бесплатные лекарства предназначены для больных коронавирусом Фото: из открытых источников

В Томской области продолжается выдача лекарств пациентам, которые проходят лечение от новой коронавирусной инфекции на дому. За неделю со старта выдачи лекарств 1 947 пациентов получили медикаменты с доставкой на дом: в Томске – 1 138 человек, в Северске – 236, из других районов области – 573, сообщает пресс-служба администрации региона.

Бесплатные лекарства назначаются пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 с признаками заболевания, а также пациентам с подозрением на пневмонию, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому под наблюдением врача. Также бесплатные препараты предназначены пациентам, выписанным из стационара на долечивание.

После осмотра пациента врачом назначенная схема лекарственных препаратов вносится в электронный реестр, по которому сотрудники областного аптечного склада собирают пакеты для передачи лекарств на дом волонтерами, которых уже около ста.

В Томскую область поставлено более 60 тысяч упаковок лекарственных препаратов для лечения СOVID-19 в амбулаторных условиях на сумму более 40 млн рублей.