За год в Томской области отремонтировали почти 60 км федеральных дорог

Томичей призывают особенно внимательно относиться к загородным поездкам при плохой погоде. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 2020 году на подъезде к Томску выполнен запланированный объем работ: было отремонтировано почти 60 км дорог на трассе Р-255 «Сибирь», а также два мостовых сооружения, сообщает федеральное дорожное агентство «Сибуправтодор».

Уточняется, что в августе специалисты уложили защитное тонкослойное покрытие на подъезде к областному центру с 51 по 98 км. В сентябре ввели в эксплуатацию 12 км дороги, на которой проводился капитальный ремонт. По данному маршруту расположены три населенных пункта: Калтай, Кафтанчиково и Кандинка, поэтому дорожники оборудовали специальные дорожки для пешеходов и остановки. Также на 65-ом км в завершен ремонт моста через р. Канок.

Как говорится в сообщении, в зимний период продолжится строительство транспортной развязки на границе Кемеровской и Новосибирской областей, а также путепровода через железнодорожные пути. А начатый в этом сезоне капитальный ремонт моста через р. Лебяжью на 41-ом км завершат в октябре 2021 года.

Добавляется, что в ноябре дорожники заготовили противогололедные материалы и снегоуборочную технику – в сильный мороз и метели патрульные бригады будут помогать автомобилистам, если машина сломается на полпути. Звонить в экстренных ситуациях можно по телефону 112 или в круглосуточную диспетчерскую службу в Кемеровской и Томской областях: 8-913-670-12-36, 8(3842) 75-29-76.