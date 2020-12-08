Губернатор Томской области поднялся на 5 позиций в рейтинге наиболее влиятельных глав субъектов РФ

Сергей Жвачин находится во второй половине рейтинга. Фото: из открытых источников

Специалисты агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) основали рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России на ноябрь 2020 года. В опросе приняли участие 27 экспертов из разных областей: политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты, сообщает сайт АПЭК.

Отмечается, что сначала каждый из экспертов оценивал влияние кандидата, затем определялись средние баллы. В итоговом рейтинге политики распределяются по разделам «очень сильное влияние», «сильное влияние» и «среднее влияние».

Так, губернатор Томской области Сергей Жвачкин занимает 68 место из 83-ех и находится в разделе «среднее влияние». Отмечается, что в октябре он находился на 73-й строчке рейтинга.

При этом его средний балл составляет 3,29. Для сравнения самый высокий – 8,31 – принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, а самый низкий – 2,82 – у главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Добавляется также, что при составлении рейтинга учитывалось несколько факторов: кадровые перестановки, реализация крупных инвестпроектов, резонансные расследования, уровень готовности учреждений здравоохранения в период пандемии и другие.