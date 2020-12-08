Дело томского мэра: адвокаты Кляйна обжалуют его содержание под стражей в кассационном суде

Подозреваемый в превышении должностных полномочий Иван Кляйн был задержан 13 ноября. Фото: из открытых источников

Защита Ивана Кляйна, временно отстраненного от должности мэра Томска, намерена обжаловать решение суда о его содержании под стражей в Восьмом кассационном суде и в Европейском суде по правам человека. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил официальный telegram-канал адвокатов.

– 30 ноября судья Томского областного суда Кривошеин рассмотрел апелляционные жалобы защиты на избрание Кляйну И. Г. меры пресечения в виде заключения под стражу, – говорится в сообщении. – Жалобы были отклонены. Защита до сих пор не может сообщить, в связи с чем суд не согласился с доводами о возможности применить к Ивану Григорьевичу иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, что градоначальник был задержан 13 ноября 2020 года в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Сам Кляйн свою вину не признал. Несмотря на петиции томичей к судебным органам с просьбой об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, суд заключил его под стражу на два месяца, до 13 января 2021 года. Адвокаты мэра обжаловали это решение в Томском областном суде, но 30 ноября их апелляция была отклонена.

Добавляется, что адвокатам Кляйна по неизвестной причине не вручен полный текст апелляционного постановления. «Закон ... установил срок, в течение которого судебный акт должен быть изготовлен – это трое суток. Он нарушен. Получив текст судебного акта, защита предпримет немедленные шаги к его обжалованию в Восьмой кассационный суд (Кемерово) и ЕСПЧ», – заявили защитники в своем telegram-канале.