Коронавирус в Томске: +207 новых случаев заражения

В Томской области за все время пандемии коронавирусом заболели уже более 20 тысяч человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 8 декабря, в Томской области выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 20 057 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 26 097 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 562 пациента скончались, 24 938 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 515 009 человек, 44 159 скончались, 1 981 526 выздоровели.