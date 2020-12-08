Томскстат: в ноябре в регионе подешевели апельсины, зато подорожали огурцы и помидоры

В минувшем месяце в Томской области подорожала не только красная икра, но и спички. Фото: из открытых источников

Индекс потребительских цен в ноябре 2020 года по отношению к октябрю составил 100,3%, сообщает Томскстат. С начала года этот показатель достиг 103,5%.

Продовольственные товары в прошлом месяце подорожали в среднем на 0,6% по сравнению с октябрем (в ноябре 2019-го – на 0,5%). Наибольший рост цен наблюдался на свежие огурцы (на 52,9%) и помидоры (на 33,1%). Также стали стоить дороже карамель – на 12,9%; бананы – на 10,4%; сахар-песок – на 9,3%; икра лососевых рыб – на 8,9%; картофель – на 8,7%; яйца куриные – на 8,4%; груши – на 7,9%; морковь – на 6,7%; масло подсолнечное – на 4,6%. Из популярных продуктов дешевле стали апельсины – на 10,5%.

Цены на непродовольственные товары в ноябре выросли в среднем на 0,4% (в ноябре 2019 года – на 0,3%). Более всего подорожали спички – на 14,1%; бритвенные станки одноразовые – на 7,5%; эмалированные чайники – на 6,1%; паста зубная – на 5,9%. Подешевели некоторые лекарства, например, валокордин (на 5,3%) и троксерутин (на 4,1%).

По информации статведомства, услуги в Томской области в ноябре подешевели в среднем на 0,1% (в ноябре прошлого года они подорожали на 0,5%). Вновь снизились цены на проезд в фирменном поезде Томск-Москва: в купейном вагоне – на 7,4%, в плацкартном вагоне – на 5,4%. Проезд в такси стал в среднем дешевле на 3,3%. При этом на 4,4% подорожали занятия на курсах иностранных языков.