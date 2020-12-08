«Попался на взятке»: дело бывшего сотрудника мэрии Томска передано в суд

Фото: Из открытых источников

Следственным комитет Томской области завершил уголовное расследование по делу взятки в крупном размере и служебного подлога. Следствие проводилось в отношении бывшего председателя комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска, — сообщает пресс-служба СК Томской области.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2020 года получил через посредника 100 тысяч рублей как часть оговоренной взятки в размере 150 тысяч рублей за то, чтобы он разрешил эксплуатацию гаражного кооператива, расположенного в Томске, заранее зная об отсутствии действующего разрешения на строительство, договора на аренду земельного участка и несоответствии его проектной документации.

Получив от посредника деньги, обвиняемый передал ему подложное разрешение на ввод в эксплуатацию гаражного кооператива. указанного объекта. Передача оставшейся части оговоренной взятки была предотвращена сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Томска.