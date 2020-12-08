Спорт у дома: в Томске реализуют второй этап благоустройства территории по ул. Сибирской

Заменили ограждение, снесли поросль кустарников, убрали старовозрастные деревья. Фото: из открытых источников

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет реализован второй этап благоустройства территории у центра физической культуры и спорта «Сибиряк» по адресу ул. Сибирская, 64/1.

Администрация города планирует увеличить количество тренажеров, обустроить автомобильную парковку и заменить грунтовое покрытие проезда вдоль домов по ул. Некрасова на асфальтобетонное. Проект уже прошел экспертизу.

Первый этап благоустройства площадки прошел в этом году. В процессе установили тренажеры и теннисные столы, а также заменили ограждение и облагородили прилегающую территорию.

Муниципальный центр физической культуры и спорта «Сибиряк» стал первым учреждением, где жители микрорайона получили возможность заниматься разными видами спорта абсолютно бесплатно. Для томичей здесь работают тренажёрный зал и инструкторы по спорту.

Отметим, по итогам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году было благоустроено 16 общественных пространств в разных районах города.