Транспортные полицейские задержали на вокзале Томск-1 мужчину с патронами

Изъятые у подозреваемого боеприпасы является капсюлями и патронами к нарезному оружию. Фото: из открытых источников

Сотрудники транспортной полиции МВД задержали жителя Томской области, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Полицейские, во время досмотра ручной клади, нашли в рюкзаке у мужчины капсюли и патроны к нарезному оружию, — сообщила во вторник пресс-служба УМВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

По данным пресс-службы, транспортные полицейские обнаружили у мужчины 39-лет почти триста предметов, в том числе визуально схожих с боеприпасами. Как выяснилось, подозреваемый, без соответствующего разрешения, приобрел сто патронов к малокалиберному оружию по просьбе знакомого и планировал передать ему боеприпасы.

Уточняется, что изъятое у пассажира является капсюлями и патронами к нарезному оружию калибра 5,6 мм и 7,62 мм, согласно заключению баллистической экспертизы.

«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение боеприпасов). Санкции статьи предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы», — говорится в официальном сообщении.

Транспортные полицейские напоминают владельцам оружия о необходимости соблюдать правила хранения и ношения оружия и боеприпасов к нему и обязанности иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также лицензию, либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия и боеприпасов.