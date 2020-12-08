В Томске погорельцам домов на ул. Копылова помогут деньгами

Администрация Кировского Томска материально поможет погорельцам на Копылова и восстановит документы. Фото: Из открытых источников

Администрация Кировского района Томска вместе с городскими и областными органами социальной защиты населения, выплатят материальную помощь жителям домов на улице Копылова, пострадавшим от пожара, восстановят утраченные документы и помогут оформить предоставление древесины на восстановление домов, — сообщает во вторник пресс-служба мэрии Томска.

Ранее сообщалось, что ночью З декабря в мкр. Степановка на улице Копылова сгорели два жилых одноэтажных частных дома — шлакоблочный и брусовой. Пострадали две семьи с детьми. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 305 «квадратов».

«Администрация Кировского района совместно с городскими и областными органами социальной защиты населения помогут погорельцам восстановить утраченные в пожаре документы и оформить документы на предоставление древесины на восстановление домов (согласно закону №165-ОЗ), а также получить материальную помощь», — говорит заместитель главы администрации по социальным вопросам Ольга Лобанова.

Уточняется, что во время пожара в бросовом доме сгорела деревянная обрешетка крыши, оплавился сайдинг, обгорели стены, а также сгорела и обрушилась крыша крытого двора. У шлакоблочного жилого дома сгорела обрешетка крыши, частично обгорели стены внутри и снаружи, на кухне сгорела бытовая техника. Также сгорела крыша крытого двора, обгорели внутри и снаружи два легковых автомобиля, бензотехника и хозинвентарь.