Вниманию томичей: Роспотребнадзор продлил санитарные требования в школах до 2022 года

Эпидситуация в регионах разная, но подчиняться требованиям Роспотребнадзора будут обязаны все. Фото: из открытых источников

Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе детских садов и школ в условиях распространения коронавируса до 2022 года. Информация об этом появилась в постановлении главы федеральной надзорной службы Анны Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

– В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», – сообщается в документе.

Основными требованиями к работе образовательных организаций остаются термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов.

Напомним, в июне 2020 года Роспотребнадзор выпустил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социальной инфраструктуры для детей в условиях COVID-19. Согласно этим правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных) и массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций.

Как следует из сообщений российских СМИ, в профессиональном образовательном сообществе решение Роспотребнадзора продлить антиковидные меры в школах еще на год не приветствуется.

– На самом деле продление на целый год смущает. Мне кажется, нужно брать более короткие промежутки. Например, если мы к началу или середине следующего года будем видеть, что пандемия пойдет на спад, то ограничения можно будет снимать, – в частности, заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев.