Житель «закрытого» города Томской области перевел 1 миллион рублей мошенникам

Злоумышленники по телефону продолжают обманывать жителей Томской области. Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратился местный житель с заявлением о хищении денежных средств со своего счета: доверившись мошеннику, он приехал в Томск, оформил кредитную карту и перевел около 1 миллиона рублей злоумышленникам, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, мошенники представились работниками банка и сообщили мужчине, что ему одобрен кредит на миллион рублей. По их словам, для отмены заявки жителю Северска нужно было получить денежные средства и перечислить их обратно. Мужчина в итоге получил кредитную карту с миллионом на счету в офисе банка в Томске.

– По указанию лжесотрудника, с которым он постоянно был на связи по телефону, мужчина проследовал к банкомату, где снял все денежные средства и частично перевел по указанным реквизитам. Но в банкомате произошел какой-то сбой, потерпевший не смог перечислить всю сумму. Тогда, следуя указаниям «сотрудников», он проследовал к другому банкомату, где перечислил оставшиеся деньги, – добавляется в сообщении.

На следующий день, позвонив в банк, мужчина узнал, что его обманули мошенники. УМВД России по Томской области напоминает: если вас беспокоят из банка, прервите разговор и перезвоните по телефонам «горячей линии».