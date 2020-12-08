Томские власти: в школе №19 выполнено уже 95% работ в ходе капитального ремонта

Капремонт в школе №19 и спортзале лицея №8 планируют завершить в 1-ом квартале 2021 года. Фото: из открытых источников

На совещании в мэрии Томска обсудили ход капитального ремонта социальных объектов; для лицея №8 подготавливают документацию для проведения капремонта, а в школе №19 он уже почти завершен, сообщает мэрия города.

– В спортзале Лицея № 8 также идут демонтажные и общестроительные работы. В ходе капитального ремонта здесь планируется заменить системы отопления, вентиляции, электроснабжения. Все работы по контракту должны быть завершены до 1.03.2021 года, – говорится в сообщении.

Добавляется, что сейчас завершается подготовка смет и документации для прохождения экспертиз для проведения капитального ремонта лицея.

Также отмечается, что в школе №19 к началу декабря 2020 года уже выполнено 95% демонтажных работ: завершается возведение кирпичной кладки, устройство стропильной системы кровли и работы по усилению фундаментов и стен. Кроме того, ведется монтаж систем отопления, заливка стяжки и отбивка штукатурки.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер отметил социальную значимость этих учебных заведений и поручил закрепить кураторов для ускорения подготовки документации и ежедневного контроля за ходом работ.