В Томске суд признал городские власти виновными в загрязнении озер Керепеть и Цимлянское

Сточные воды, которые сливаются в городские водоемы, – давняя беда областного центра. Фото: из открытых источников

Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области провела проверку правомерности сброса сточных вод в водные объекты на территории Ленинского района Томска.

Установлено, что в озера Цимлянское и Керепеть через два водовыпуска сбрасываются канализационные стоки без необходимой очистки, сообщила 7 декабря пресс-служба ведомства. В результате в водные объекты поступают загрязняющие вещества (нефтепродукты, аммоний-ионы, нитрит-ионы, летучие фенолы) в концентрациях, превышающих допустимые нормативы. Это оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку и причиняет вред обитающим в озерах рыбам – щуке, карасю, плотве, верховке.

– По итогам проверки межрайонный природоохранный прокурор направил в суд административное исковое заявление о возложении на администрацию города Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс в озера Керепеть и Цимлянское загрязняющих веществ в составе неочищенных сточных вод, – говорится в сообщении. – Ленинский районный суд Томска удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, что о проверке состояния воды в городских озерах Цимлянское и Керепеть надзорное ведомство информировало еще 19 ноября. Тогда и было направлено в суд исковое заявление.