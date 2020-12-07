Дело – табак: в ИК-2 задержали жителя Томска с контрафактными сигаретами

Томич решил обеспечить контрафактными сигаретами осужденных в асиновском ИК Фото: из открытых источников

Сотрудники ИК-2 и асиновского отдела полиции по оперативной информации в комнате приема передач и посылок задержали 48-летного томича, который пытался переслать осужденным 2540 пачек сигарет без маркировки специальными акцизным марками, сообщает сайт управления УФСИН России по Томской области.

Контрафакт был упакован в картонные коробки и предназначен осужденным, отбывающим наказание в колонии строгого режима.

Правонарушителя задержали и доставили в отделение полиции, где следователям предстоит выяснить причины, по которым мастер, занимающийся строительством и отделкой помещений, решился на преступление и раскрыть каналы поступления контрафактных табачных изделий в регион.

Собранные материалы проверки направлены МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области.

В действиях правонарушителя усматриваются признаки преступления по статье 171 прим.1 УК РФ. Меру наказания определит суд.