«Студент года – 2020»: молодые люди из Томска вошли в число лауреатов национальной премии

Томская студенческая молодежь высоко держит марку Фото: из открытых источников

Подведены итоги Российской национальной премии «Студент года – 2020». Победу в номинации «Председатель Совета обучающихся года» среди вузов одержал студент Томского политехнического университета Отто Гейс. Лауреатом в этой же номинации среди студентов профессиональных образовательных организаций стала студентка Томского базового медицинского колледжа Ольга Задоева, сообщает департамент по молодежной политике, физкультуре и спорта региона.

В финале приняли участие 600 студентов вузов и 400 студентов из колледжей и техникумов 65 регионов России. Конкурсные испытания проходили в онлайн-формате.

В этом году премия «Студент года» проходила в рамках Плана основных мероприятий Минобрнауки России по проведению в РФ Года памяти и славы.

Российская национальная премия «Студент года» – совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи.

С 2018 года премия реализуется в формате двух самостоятельных мероприятий: Российская национальная премия «Студент года» профессиональных образовательных организаций и Российская национальная премия «Студент года» образовательных организаций высшего образования.