В 2020-м в Томской области 31 декабря будет выходным, как и в прошлые годы

У федеральной власти не хватает духу объявить 31 декабря выходным днем раз и навсегда Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 декабря, губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря.

Распоряжение подписано «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул».

– 31 декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два, – прокомментировал свое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу.