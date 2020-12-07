Полиция ищет свидетелей ДТП: в Томске пожилой мужчина попал под колеса иномарки

Все чаще пешеходы стали попадать в Томске под колеса автомобилей Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

6 декабря в 10.45 часов на Иркутском тракте, 76, в Томске автомобилем SubaruLegacy под управлением 27-летнего мужчины-водителя совершен наезд на пешехода, сообщает сайт регионального управления полиции.

По предварительным данным, 70-летний мужчина переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение, информирует пресс-служба ведомства.

Требуется помощь очевидцев данного ДТП, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.