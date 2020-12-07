В Томске погиб один человек во время пожара в собственном доме

Спасатели нашли тело человека во время пожара в частном доме на Аэродромной в Томске. Фото: из открытых источников

В Томске произошел пожар в двухквартирном деревянном доме на улице Аэродромной в ночь с воскресенья на понедельник. Сгорела обрешетка крыши дома, веранда и частично обрушилось потолочное перекрытие. Общая площадь пожара – 110 квадратных метров. Пожарные нашли тело человека при разборе обрушившихся конструкций, —сообщает пресс-служба МЧС Томской области.

Уточняется, что, сообщение о пожаре на улице Аэродромной поступило в 00.30 в понедельник.

«В результате пожара сгорела обрешетка крыши дома и частично обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены одной из квартир. Сгорела веранда. Общая площадь пожара составила 110 кв.м. Пожарными при разборе завалов в комнате 3х6 м на полу под обрушившимися конструкциями было обнаружен тело человека», – сообщила пресс-служба.

Также сообщается, что общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. Огонь был ликвидирован в 01.30, пожар тушили 13 человек и три машины.

Причина пожара устанавливается.