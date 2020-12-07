231 житель Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

В Томской области за последние сутки 231 житель выздоровел от COVID-19. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 231 житель Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 15 056 человек, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

— Среди новых заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 102-х человек, у 80-ти признаки ОРВИ, у 15-ти – пневмония, — также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 31,2% мест. В обсерваторах под Томском находятся 22 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,01.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 197 новых случаев заболевания. За весь период в Томской области установлены 19 850 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 056, умерших 182.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.