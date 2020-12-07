Коронавирус в Томске: + 197 новых случаев заражения

За последние сутки в Томской области подтвердили 197 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 декабря, в Томской области выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 19 850 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено +28 142

заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 456 пациентов скончались, 18 850 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 488 912 человек, 43 597 пациентов скончались, 1 956 588 выздоровели.