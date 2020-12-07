Ученые в Томске впервые в России проверили пресноводную рыбу на микропластик

В России проблема загрязнения рыб микропластиком пока остаётся малоизученной. Фото: Пресс-служба ТГУ

Биологи ТГУ впервые в России проверили насколько пресноводные рыбы загрязнены микропластиком. Для этого ученые провели анализ ельцов, выловленных в Томи в черте города. Концентрация микропластика в пищевом тракте рыб оказалась выше, чем в других реках мира, включая Амазонку, - сообщает пресс-служба ТГУ.

– В мире проведено довольно много исследований морской ихтиофауны. На пресноводных рыб в контексте загрязнения микропластиком обращают гораздо меньше внимания. В России эта проблема пока остаётся неизученной, но есть основания предполагать, что ситуация с загрязнением в РФ обстоит не лучше, чем в других странах, – говорит руководитель проекта, зав. лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк.

Так, ученые, в рамках проекта по изучению загрязненности Оби и ее притоков микропластиком, провели анализ на содержание микропластика в партии рыбы, выловленной из Томи в черте города. В каждой особи оказались даже не десятки, а сотни микрочастиц синтетических материалов. По словам ученых, это значительно больше, чем концентрация микропластика в ихтиофауне пресноводных рек, таких как Амазонка и крупные притоки озера Мичиган, обследованных ранее зарубежными учеными.

Уточняется, что находки, извлечённые из пищевого тракта ельца, имеют разный размер и форму: 70 процентов – фрагменты, 16 процентов – сферы, по 7 процентов приходится на пленки и волокна. Размер частиц варьируется от малых 0,15 мм и менее (они составили 80 процентов находок) до 2 мм. Зависимость степени загрязнённости от возраста или пола особей не обнаружена.

Научная статья с результатами первых исследований выйдет в ближайшем номере журнала «Вестник Томского университета. Биология». Статья написана на английском языке, чтобы сделать полученные данные доступными для международного научного сообщества.

В дальнейшем биологи ТГУ намерены расширить свои исследования и проанализировать степень загрязненности других видов рыб из разных участков Томи и Оби. Наряду с этим учёные планируют проверить наличие микропластика в других органах рыб.

Добавляется, что учёные БИ ТГУ не только занимаются исследованием загрязнённости водоёмов, но и создают устройства для их обследования и очистки. Проект поддержан Научным фондом ТГУ им. Д.И. Менделеева.